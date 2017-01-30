ЛГБТ-сообщество ополчилось на российского PR-менеджера Nintendo

20 декабря прошлого года Константин Говорун, PR-менеджер отделения Nintendo в России, стал участником спора, в котором чётко обозначил свою позицию относительно пропаганды гомосексуализма. Об этом он написал в своём аккаунте в "Твиттере".

Позднее твит Говоруном был удалён. Но нельзя окончательно удалить то, что попало в Интернет. Пользователи Reddit выступили с агрессивными высказываниями против Константина и всей России в целом. Пользователи вспомнили Тесака с его охотой на педофилов, а некоторые призвали к эмиграции из России.

Лайф связался с Константином Говоруном, однако тот отказался от комментариев.

Напомним, что три года назад в России был принят Федеральный закон от 29 июня 2013 г. № 135-ФЗ г. Москва "О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях защиты детей от информации, пропагандирующей отрицание традиционных семейных ценностей". Согласно ему пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений считается административным правонарушением.