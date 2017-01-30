При помощи страйкбола курсантов морского института учат отбиваться от пиратов

Особенностью учения стало применение систем имитации оружия и новых способов специальной физической подготовки через динамические нагрузки при сложных координационных движениях в экстремальных ситуациях.

Курсантам противостояли команды разной степени оснащённости и подготовки, что заставляло быстро менять тактику действий при выполнении поставленных задач.

Лайф напоминает, что страйкбол — военно-спортивная командная игра по определённому сценарию. Команды, которые в ней участвуют, выполняют задачи, имитирующие действия реальных боевых подразделений, в том числе оборону и освобождение отдельных зданий, нейтрализацию групп пиратов, террористов, диверсантов и более масштабные наступательные и оборонительные операции, в которых могут принимать участие сотни человек.

Система имитации оружия — пневматическая или электропневматическая копия, максимально схожая по внешнему виду, массе и размерам с реальными образцами стрелкового оружия.