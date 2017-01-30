В Сеть утёк трейлер автосимулятора Project CARS 2

Команда Slightly Mad Studios полгода назад анонсировала сиквел своего автосимулятора Project CARS. С тех пор об игре не было практически никакой информации. Но в Сети уже появился трейлер, выложенный не самой студией.

В ролике демонстрируются главные особенности будущей игры. Во время заездов будут динамически сменяться погодные условия, а у каждой трассы также предусмотрено несколько версий для разных времён года. Видео показывает, как сильно отличается один и тот же заезд зимой и, например, летом.

На данный момент о Project CARS 2 известно лишь то, что студия собирается выпустить её на PC, PS4 и Xbox One уже осенью этого года.