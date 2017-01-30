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Регион
Опубликовано 30 января 2017, 21:34

Журова: Если атлеты не начнут соревноваться сейчас, на Паралимпиаду не попасть

Фото:&copy; РИА Новости/Владимир Федоренко

Фото:© РИА Новости/Владимир Федоренко

Ранее Исполком Международного паралимпийского комитета принял решение отказать российским спортсменам в праве отбираться для участия в Паралимпиаде-2018 в Южной Корее.

Отбор на Паралимпиаду включает в себя много этапов, сильно растянутых во времени, поэтому если россияне не начнут выступать на соревнованиях в самое ближайшее время, они "пролетят мимо квалификации" и через четыре года, заявила Лайфу олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова.

— У паралимпийцев другие принципы допуска к участию в Играх. У них процесс долгий и включающий в себя определённые этапы отбора. У обычных олимпийцев судьба решается за один сезон — предолимпийский, у них за месяц заканчивается возможность попасть на Олимпиаду. У паралимпийцев срок растянут. У них не так часто соревнования, это денежно сложно. Если сейчас наши спортсмены не начнут участвовать в соревнованиях, они не смогут попасть на Паралимпиаду, даже если, например, за полгода до Паралимпиады нашему ПКР вернут аккредитацию, — пояснила Светлана Журова.

Она отметила, что решение о недопуске россиян до отбора на Паралимпиаду-2020 — это неожиданное и неприятное решение.

— Когда нет решения, вроде как не на что подавать иск. Они дотянули до определённого момента. Даже если мы сейчас подадим иски, их опять затянут на полгода. Даже придраться не к чему, соперники потом скажут, мол, как вы допустите русских, они же не участвовали с нами в соревнованиях! — добавила Журова.

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Екатерина Гречихина
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