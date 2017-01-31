Самолёт МЧС России Ил-76, совершивший накануне трансконтинентальный перелёт из Москвы в Сантьяго, начал работать на тушении природных пожаров в Чили. Как уточнили в пресс-службе МЧС, к месту пожароопасной обстановки борт направился практически сразу после прибытия в страну.

Сразу в шести областях Чили — Вальпараисо, Столичной, Либертадор-Хнераль-Бернардо-Охоггинс, Мауле, Биобио и Араукания, — в связи с лесными пожарами объявлено чрезвычайное положение. По запросу чилийской стороны МЧС России направило для оказания помощи Ил-76. Эта машина, оснащённая выливными авиационными приборами ВАП-2, способна единовременно сбрасывать на очаги пожаров 42 тонн воды.

Российские авиаторы будут тушить пожар в одном из самых сложных районов, где огонь угрожает населённому пункту Портесуэло. Здесь проживают несколько тысяч человек, и основная задача российского Ил-76 — защитить этот населённый пункт от пожара и локализовать огонь, пояснили в МЧС.