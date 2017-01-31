Первый министр Шотландии дала Мэй два месяца, чтобы договориться по Брекситу

Первый министр Шотландии Никола Стерджен выделила премьер-министру Великобритании Терезе Мэй два месяца на то, чтобы договориться по Брекситу, а также намекнула на проведение второго референдума о независимости региона в противном случае. Об этом сообщает Undependent.

По словам политика, нет никаких признаков того, что Мэй серьёзно восприняла её разработки по ряду вопросов, включая предложение оставить Шотландию в едином рынке Евросоюза.

Она также добавила, что крайне высока необходимость того, чтобы "шотландцы увидели какое-то движение до конца марта".

Как сообщают СМИ, в ходе мартовской конференции Шотландской национальной партии, лидером которой является Стерджен, первый министр может объявить о процедуре референдума.

— Я сделаю то, что необходимо, для защиты позиции Шотландии. У нас заканчивается время. Эта неопределённость больше не может и не будет продолжаться, — заявила она.

— Это одна из последних возможностей донести свою мысль до премьер-министра: я должна увидеть какое-то движение с её стороны, — добавила она.

Напомним, осенью 2014 года в Шотландии был проведён референдум о независимости. 55% принявших участие в голосовании высказались против.