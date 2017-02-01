Кутюр-2017. Лучшее на Неделе высокой моды в хештегах

#hautecouturefashionweek — свыше 4 тысяч пользователей

Этот хештег был самым популярным на неделе, что очень обнадёживает: не разучились, значит, модницы писать длинные предложения. Весь основной контент по теме так или иначе проходил через него: здесь вам и много вариантов стритстайла, и подиум с разных ракурсов, и одежда, и мейкапы, и дизайнеры, и закулисья. Туда же затесались Лили-Роуз Депп под ручку с Карлом (а по хештегу #chanelcouture, кстати, можно даже увидеть, как он — Лагерфельд — улыбается) и грудь Беллы Хадид. Но будьте начеку: никаких цифр в хештеге нет, поэтому обязательно следите, чтобы время постов приходилось на нужную неделю.

#hautecouture2017 — свыше 600 пользователей

По хештегу вы сможете откопать много фотографий с показов, но только если наберётесь терпения и пролистаете #оченьмногофотографий с роскошнейшего шоу Dolce & Gabbana в модном цеху знаменитого оперного театра "Ла Ска́ла". Всё здесь же (по хештегу) были замечены Лили-Роуз, Карл и грудь Беллы Хадид, но уже в профиль, и немного бекстейджа с бьюти-образами Armani Privé.

#hautecouture17 — свыше 800 пользователей

Хештег — сосед предыдущего за счёт такой невинной, но, видимо, ощутимой экономии заряда, понятное дело, собрал больше последователей. По нему можно увидеть все луки с показа Ульяны Сергеенко, где на подиуме блеснули Наталья Водянова и Даутцен Крез, российскую модель Алину Несват на показе Chanel, много лоска Zuhair Murad и не меньше озорства Victor&Rolf.

#couture2017 — свыше 1 тысячи пользователей

Несмотря на количество последователей, здесь всё очень средненько. Можно найти годный стритстайл, но сначала придётся покопаться. А вот кошмарный кутюр, напротив, встречается почти на каждом шагу. Ах да, дуэт Лили-Роуз и Лагерфельда тут искать точно безнадёжно.

#couture17 — свыше 100 пользователей

Учитывая, что мода иногда включать извилины в кои-то веки дошла до "Инстаграма", слишком короткие хештеги на неделе высокой моды были в меньшинстве. И, как несложно догадаться, смотреть тут практически не на что. Ну разве что, спустившись в самую чащу, можно найти капельку лесной феерии Dior, приключившейся в парижском музее Родена Марией Грацией Кьюри, и спины моделей Chanel. Изящные, надо сказать, спины.

#courure2017 (и другие хештеги с подобной опечаткой) — 0 пользователей, а вот #hautecoture написали целых 16, но там всё равно ничего интересного (какие ошибки, такие и аккаунты, как говорится).