Наталья Поклонская соберёт компромат на депутатов Госдумы

Очередная декларационная кампания в Госдуме по итогам 2016 года может принести много сюрпризов. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая теперь возглавляет антикоррупционную комиссию в парламенте, призывает общественность помочь ей проверять честность коллег-депутатов.

— Предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в Интернете, но и направлять официально в Госдуму в установленном законом порядке, — рассказала Поклонская Лайфу.

По её словам, такие сведения будут проверяться и также учитываться во время изучения деклараций депутатов.

По регламенту комиссии, которую возглавляет Поклонская, заявления о коррупционной деятельности депутатов могут подать руководители зарегистрированных в России общественных организаций, политических партий, общероссийских СМИ, а также члены Общественной палаты и представители правоохранительных органов.

— Информация анонимная, а также полученная из других, не установленных законом источников, не может являться основанием для проверки, — добавила Поклонская.

Сегодня Поклонская также обратилась в комитет по регламенту Госдумы, который должен организовать приём у депутатов деклараций о доходах за 2016 год. Свои сведения и подтверждающие их справки народные избранники должны будут сдать до 1 апреля. После этого комиссия, возглавляемая Натальей Поклонской, начнёт проверку документов.