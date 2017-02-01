Ситуация с бензином
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 07:45

Наталья Поклонская соберёт компромат на депутатов Госдумы

Фото: &copy; РИА Новости /&nbsp;Григорий Сысоев

Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев

Председатель парламентской комиссии по контролю за доходами и расходами депутатов Госдумы призывает общественников и журналистов присылать ей компромат на народных избранников.

Очередная декларационная кампания в Госдуме по итогам 2016 года может принести много сюрпризов. Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская, которая теперь возглавляет антикоррупционную комиссию в парламенте, призывает общественность помочь ей проверять честность коллег-депутатов. 

— Предлагаю сообщать об известных фактах нарушений антикоррупционного законодательства депутатами не только в Интернете, но и направлять официально в Госдуму в установленном законом порядке, — рассказала Поклонская Лайфу.

По её словам, такие сведения будут проверяться и также учитываться во время изучения деклараций депутатов.

По регламенту комиссии, которую возглавляет Поклонская, заявления о коррупционной деятельности депутатов могут подать руководители зарегистрированных в России общественных организаций, политических партий, общероссийских СМИ, а также члены Общественной палаты и представители правоохранительных органов.

— Информация анонимная, а также полученная из других, не установленных законом источников, не может являться основанием для проверки, — добавила Поклонская.

Сегодня Поклонская также обратилась в комитет по регламенту Госдумы, который должен организовать приём у депутатов деклараций о доходах за 2016 год. Свои сведения и подтверждающие их справки народные избранники должны будут сдать до 1 апреля. После этого комиссия, возглавляемая Натальей Поклонской, начнёт проверку документов.

BannerImage
Алексей Коновалов
  • Новости
  • Госдума
  • декларации
  • Наталья Поклонская
  • Только на LIFE
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar