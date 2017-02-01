"Наше сообщество очень сурово". Интервью с Дариной Рарог

Дарина, привет. Представься и расскажи, чем ты занимаешься?

Привет! На связи Дарина Рарог, или же BrutalCute. Занимаюсь много чем, учусь в педагогическом вузе, с детства занималась разными видами спорта, имею пару спортивных разрядов. Училась в балетном училище, выступала с детским театром мюзикла. В настоящее время увлекаюсь косплеем.

Расскажи про свой первый опыт в косплее. Что тебя сподвигло заняться этим?

Мой первый опыт — костюм Бомбалурины из мюзикла "Кошки" в 2011 году. Тогда я и не знала, что существует такое течение, как косплей. Хотя оно давно уже захватило весь мир, в том числе и нашу страну.

Я огромный фанат мюзикла, у меня появилась мечта окунуться в эту атмосферу, и я решила сделать себе костюм любимого персонажа. Я не знала о существовании обучающих уроков по созданию костюмов, поэтому приходилось изобретать велосипед. Для меня этот фандом — часть жизни, моё детство; гораздо большее, чем просто образ.

Сколько лет ты занимаешься косплеем? Расскажи про свои взлёты и падения.

Получается, что 6 лет, но за это время у меня случилось мало костюмов ввиду отсутствия времени и присутствия огромной лени — моей главной отрицательной черты. Мне безумно приятно осознавать, что до 2016 года любой фестиваль, в котором я принимала участие, номинировал меня и вручал награду.

2016 год был самым сложным, и проигрышным, и одновременно самым успешным годом за всё время. В этот период я сделала свой самый удачный косплей — принцессу Селению. Наконец я нашла в себе силы сделать его. Я большой поклонник этого мультфильма и персонажа в частности.

В чём отличие косплеера от модели?

Косплеер делает хотя бы половину костюма самостоятельно. Я не признаю полностью покупные костюмы. Это уже моделинг. Вся суть косплея скатилась с началом внедрения в фестивали денежных номинаций. С этого времени, как мне кажется, началась спортивная гонка, а не душевный самодельный косплей.

Насколько тяжело быть девушкой-косплеером? Нам часто приводят пример "ИгроМира" как самого тяжёлого фестиваля в этом плане.

Вопросы всё острее и отвечать на них всё тяжелее!

Мне кажется, я не являюсь представителем девушек-косплееров. Я редко использую свои "природные данные" для каких-либо образов, но, когда это случается, я готова к соответствующей реакции.

Сколько стоит удовольствие быть косплеером? Удаётся ли тебе этим зарабатывать?

Это хобби очень затратное как материально, так и физически. Очень много средств уходит на материалы. В большинстве своём косплей — это дорогое хобби, а не средство для заработка.

Единицам удалось превратить это в профессию. Я сейчас говорю не о моделях в сделанных для них костюмах, а мастерах, которые всё делают самостоятельно. Некоторые зарабатывают тем, что делают костюмы на заказ. Я не зарабатываю на косплее, за исключением редких побед в денежных номинациях на фестивалях.

Что ты можешь сказать о русском косплей-сообществе? Куда оно движется и какое у него будущее?

Я считаю русских косплееров одними из лучших, что не раз подтверждали и зарубежные звёзды косплея. Наше сообщество очень сурово, иногда жестоко и придирчиво. Мне это не нравится, но благодаря подобным вещам уровень и качество костюмов держатся на высоте. И с каждым годом планка растёт.

Что ты можешь посоветовать тем, кто хочет заняться косплеем, но не знает, с чего начать?

Я начинала с кошачьего парика из шерстяных ниток и комбинезона, сшитого из водолазки и лосин. Главное — не бояться начать и делать то, что хочешь, с любовью и в первую очередь для себя. Не гонитесь за трендами. Делайте то, что подсказывает вам сердце.