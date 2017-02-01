Для борьбы с бушующими в Чили природными пожарами из России прибыли четыре вертолёта — K-MAX 1200 и три единицы Bell 205А1. Вертолёты доставил в Сантьяго российский грузовой самолет Ан-124 из США, передаёт портал 24 Horas.

Издание отмечает, что эти четыре машины в совокупности могут сбрасывать на огонь 7,5 тысяч литров воды, а также обладают способностью работать в ночное время.

Напомним, ранее бороться с пожарами в стране начал самолёт МЧС России Ил-76. Он совершил трансконтинентальный перелёт и сразу приступил к тушению огня.

Машина оснащена выливными авиационными приборами ВАП-2 и способна единовременно сбрасывать на очаги пожаров 42 тонны воды.

Сразу в шести областях Чили — Вальпараисо, Столичной, Либертадор-Хнераль-Бернардо-Охоггинс, Мауле, Биобио и Араукания, — в связи с лесными пожарами объявлено чрезвычайное положение.