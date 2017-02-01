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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 05:33

Замглавы СММ ОБСЕ проведёт мониторинг обстановки в Ясиноватой и Авдеевке

Сегодня замглавы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Александр Хуг проведёт инспекцию и мониторинг обстановки в Ясиноватой и Авдеевке. Об этом сообщает ДАН.

— В среду, 1 февраля, первый заместитель главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями проведёт патрулирование в Ясиноватой и Авдеевке, чтобы оценить ситуацию с безопасностью и её влияние на жизнь гражданского населения, — сообщили в пресс-службе миссии.

Напомним, в последние дни обстановка в Донбассе обострилась. В результате обстрелов ВСУ в шахте в Донецке оказались заблокированы более 200 горняков. В течение дня их вызволили из-под земли.

Также в результате обстрела съёмочной группы Лайфа был ранен оператор Павел Чуприна.

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Елена Ситник
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