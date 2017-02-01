За сутки обстрелов Донецка ранения получили три местных жителя

Как сообщают власти Донецка, итогом обстрелов города артиллерией ВСУ стало ранение трёх местных жителей. Кроме того, разнообразные повреждения получили здания сразу в четырёх районах Донецка: в Куйбышевском, Киевском, Кировском и Петровском. В общей сложности повреждено 19 жилых домов.

— Обстрел города со стороны ВСУ продолжается. Зафиксированы попадания в газопровод по улице Этюдной, 2а. В результате обстрела обесточен посёлок Трудовские, в Киевском районе повреждён трубопровод теплосети: без отопления ул. Листопрокатчиков. Зафиксировано попадание в детский сад и в здание стоматологии, — сообщает пресс-служба городской администрации.

Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Идёт постоянный обстрел Донецка и других населённых пунктов Донецкой Народной Республики. 31 января под обстрел в одном из районов Донецка попала съёмочная группа Лайфа. В результате был ранен оператор Павел Чуприна.