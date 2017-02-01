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Опубликовано 1 февраля 2017, 06:29

Украинские силовики за ночь 3016 раз обстреляли ДНР

Фото:&copy; РИА Новости/Михаил Пархоменко

Фото:© РИА Новости/Михаил Пархоменко

3016 раз украинские силовики обстреляли территорию ДНР за прошедшую ночь. По данным Лайфа, в частности, было нанесено 800 ударов из миномётов, ещё 800 из артиллерийских установок и 490 из реактивных систем залпового огня.

В районах Донецка и Макеевки пострадало пять мирных жителей, один из них в тяжёлом состоянии. Точная информация о жертвах и разрушениях уточняется. 

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. ВСУ увеличили количество обстрелов по Донецку, Ясиноватой и Авдеевке. Есть жертвы среди мирных жителей.  

Лайф ведёт текстовую трансляцию о событиях в Донбассе. 

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Мария Зарипова
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