Украинские силовики за ночь 3016 раз обстреляли ДНР

3016 раз украинские силовики обстреляли территорию ДНР за прошедшую ночь. По данным Лайфа, в частности, было нанесено 800 ударов из миномётов, ещё 800 из артиллерийских установок и 490 из реактивных систем залпового огня.

В районах Донецка и Макеевки пострадало пять мирных жителей, один из них в тяжёлом состоянии. Точная информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Напомним, с 29 января ситуация на линии соприкосновения в Донбассе обострилась. ВСУ увеличили количество обстрелов по Донецку, Ясиноватой и Авдеевке. Есть жертвы среди мирных жителей.

Лайф ведёт текстовую трансляцию о событиях в Донбассе.