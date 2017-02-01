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Опубликовано 1 февраля 2017, 07:38

С форумов популярной игры украдены данные почти 2 миллионов аккаунтов

Фото &copy; Wikimedia Commons

Фото © Wikimedia Commons

Хакеры атаковали официальные форумы игры "Ведьмак 3: Дикая охота" в марте 2016 года.

Как стало известно представителям сайта Have I Been Pwned?, в результате хакерской атаки, которая не афишировалась, украдены были данные более чем 1,8 миллиона аккаунтов с форумов "Ведьмака".

Злоумышленники получили доступ к зашифрованным паролям, именам и почтовым адресам. Сейчас настоятельно рекомендуется при наличии аккаунта на специализированных форумах обновить данные.

Напомним, в декабре 2016 года студия CD Projekt RED сообщила о возможной опасности их данных из-за взлома, произошедшего в марте. Разработчики отметили, что база данных, из которой произошла утечка, была старой и сейчас форумы работают на её обновлённой версии.

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Сергей Сурепин
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