С форумов популярной игры украдены данные почти 2 миллионов аккаунтов

Как стало известно представителям сайта Have I Been Pwned?, в результате хакерской атаки, которая не афишировалась, украдены были данные более чем 1,8 миллиона аккаунтов с форумов "Ведьмака".

Злоумышленники получили доступ к зашифрованным паролям, именам и почтовым адресам. Сейчас настоятельно рекомендуется при наличии аккаунта на специализированных форумах обновить данные.

Напомним, в декабре 2016 года студия CD Projekt RED сообщила о возможной опасности их данных из-за взлома, произошедшего в марте. Разработчики отметили, что база данных, из которой произошла утечка, была старой и сейчас форумы работают на её обновлённой версии.