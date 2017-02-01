Басурин: Под обстрелами украинских войск в ДНР погибло двое мирных жителей
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По предварительным оценкам местных властей, не менее шести гражданских получили ранения.
По данным властей Донецкой Народной Республики, за прошедшие сутки украинские войска произвели более 3000 артиллерийских залпов по территории ДНР, в результате которых погибли и пострадали гражданские лица. Изначально сообщалось о пяти раненых: это трое жителей Донецка и двое жителей Макеевки. Позже были озвучены данные и по погибшим.
— За прошедшие сутки двое мирных жителей погибли, один получил ранение. Информация по разрушениям и пострадавшим продолжает уточняться, — заявил журналист Эдуард Басурин.
Напомним, в последние дни ситуация в Донбассе резко обострилась. Идёт постоянный обстрел Донецка и других населённых пунктов Донецкой Народной Республики. А 31 января под обстрел в одном из районов Донецка попала съёмочная группа Лайфа. В результате был ранен оператор Павел Чуприна.