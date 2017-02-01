Щетинин о "призраке" в Госдуме: Наверняка это фото депутата-прогульщика
Сенатор прокомментировал снимок загадочного парламентария, отразившегося в мониторе Ларисы Шойгу.
Сенатор Михаил Щетинин пошутил, что фото "депутата-призрака", которое накануне обсуждали пользователи соцсетей, — это снимок парламентария, который редко посещал заседания. По его словам, ситуация с прогульщиками в Госдуме исправляется, а в Совете Федерации явка всегда составляет 100%.
Это призраки тех, кто редко ходил на заседания. Теперь этих "призраков" не будет, потому что в Госдуме очень жёстко контролируется явка. В Совете Федерации таких проблем нет, и это демонстрирует уважение к спикеру и уровень дисциплины.
Михаил Щетинин, сенатор
Напомним, накануне пользователи соцсетей заметили на снимке, сделанном в Госдуме, загадочного парламентария, отразившегося в одном из мониторов во время заседания. На фото напротив "депутата-призрака" сидит Лариса Шойгу.
Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко