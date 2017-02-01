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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 11:23

Щетинин о "призраке" в Госдуме: Наверняка это фото депутата-прогульщика

Сенатор прокомментировал снимок загадочного парламентария, отразившегося в мониторе Ларисы Шойгу.

Сенатор Михаил Щетинин пошутил, что фото "депутата-призрака", которое накануне обсуждали пользователи соцсетей, — это снимок парламентария, который редко посещал заседания. По его словам, ситуация с прогульщиками в Госдуме исправляется, а в Совете Федерации явка всегда составляет 100%.

Это призраки тех, кто редко ходил на заседания. Теперь этих "призраков" не будет, потому что в Госдуме очень жёстко контролируется явка. В Совете Федерации таких проблем нет, и это демонстрирует уважение к спикеру и уровень дисциплины.

Михаил Щетинин, сенатор

Напомним, накануне пользователи соцсетей заметили на снимке, сделанном в Госдуме, загадочного парламентария, отразившегося в одном из мониторов во время заседания. На фото напротив "депутата-призрака" сидит Лариса Шойгу.

Фото: © РИА Новости/Владимир Федоренко

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Александра Вишнякова
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