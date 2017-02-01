Косачёв назвал обострение конфликта в Донбассе отрежиссированным спектаклем
Сенатор Константин Косачёв считает, что обострение конфликта в регионе — это подлая и жёсткая провокация украинской власти, из-за которой погибли люди, пострадали российские журналисты и инфраструктура Донбасса.
Фото: ©РИА "Новости"/Владимир Федоренко
Если Киев отказывается выполнять минские соглашения, значит агрессор должен быть принуждён к тому, чтобы их выполнять. То, что в Киеве называют АТО, давно уже превратилось в террористическую операцию. И те, кто стыдливо игнорируют этот факт, по сути делают себя соучастниками творящегося в Донбассе беспредела.
сенатор Константин Косачёв
Фото: ©РИА "Новости"/Владимир Федоренко
Напомним, за последние несколько дней ситуация в Донбассе резко обострилась. Руководство республик заявляет о нарастающем артиллерийском обстреле своих территорий со стороны украинских войск. 31 января под обстрел в одном из районов Донецка попала съёмочная группа Лайфа. В результате был ранен оператор Павел Чуприна.