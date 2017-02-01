Косачёв назвал обострение конфликта в Донбассе отрежиссированным спектаклем

Если Киев отказывается выполнять минские соглашения, значит агрессор должен быть принуждён к тому, чтобы их выполнять. То, что в Киеве называют АТО, давно уже превратилось в террористическую операцию. И те, кто стыдливо игнорируют этот факт, по сути делают себя соучастниками творящегося в Донбассе беспредела.



