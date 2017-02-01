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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 08:41

Косачёв назвал обострение конфликта в Донбассе отрежиссированным спектаклем

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Сенатор Константин Косачёв считает, что обострение конфликта в регионе — это подлая и жёсткая провокация украинской власти, из-за которой погибли люди, пострадали российские журналисты и инфраструктура Донбасса.

Фото: ©РИА "Новости"/Владимир Федоренко

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Если Киев отказывается выполнять минские соглашения, значит агрессор должен быть принуждён к тому, чтобы их выполнять. То, что в Киеве называют АТО, давно уже превратилось в террористическую операцию. И те, кто стыдливо игнорируют этот факт, по сути делают себя соучастниками творящегося в Донбассе беспредела.

сенатор Константин Косачёв

Фото: ©РИА "Новости"/Владимир Федоренко

Напомним, за последние несколько дней ситуация в Донбассе резко обострилась. Руководство республик заявляет о нарастающем артиллерийском обстреле своих территорий со стороны украинских войск. 31 января под обстрел в одном из районов Донецка попала съёмочная группа Лайфа. В результате был ранен оператор Павел Чуприна.

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Алексей Гладких
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