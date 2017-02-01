Путин и Медведев поздравили Льва Лещенко с 75-летием

Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Льва Лещенко с 75-летним юбилеем. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте Кремля. Президент пожелал артисту вдохновения, успехов и здоровья.

"Примите тёплые поздравления с 75-летием. Юбилей такого популярного, всенародно любимого артиста — большое событие для поклонников эстрады, для всех почитателей Вашего щедрого, жизнеутверждающего дарования", — отметил Путин в поздравлении.

По словам президента, Лещенко всегда находится "в прекрасной творческой форме" и подаёт коллегам пример "высочайшего профессионализма и приверженности лучшим традициям отечественного музыкального искусства".

Также артиста поздравил с юбилеем премьер-министр Дмитрий Медведев. В своей поздравительной телеграмме он отметил, что песни Лещенко стали народными и их "с удовольствием поют представители разных поколений".

"Замечательный певец, Вы завоевали любовь миллионов поклонников. Ваши песни — "Соловьиная роща", "Не плачь, девчонка", "Притяжение земли", "Городские цветы", "Команда молодости нашей" и, конечно, "День Победы" — стали по-настоящему народными", — отметил Медведев в телеграмме.