Аналитики предсказали дату выхода новой консоли PlayStation
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Несмотря на недавнее появление PlayStation 4 Pro, эксперты уверены, что Sony уже готовит новую консоль.
Ведущий аналитик агентства Wedbush Morgan Майкл Пачтер уверен, что судьба консолей будет полностью зависеть от того, насколько быстро геймеры начнут покупать телевизоры с поддержкой 4K-разрешения.
Эксперт считает, что это произойдёт только через несколько лет. Пачтер добавил, что компания Sony сначала посмотрит, что готовят конкуренты из Microsoft и какой получится консоль Xbox Scorpio:
Также аналитик выразил предположение, что Sony продолжит тенденцию обратной совместимости, поэтому на новой консоли можно будет запускать игры с PlayStation 4.