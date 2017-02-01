Аналитики предсказали дату выхода новой консоли PlayStation

Ведущий аналитик агентства Wedbush Morgan Майкл Пачтер уверен, что судьба консолей будет полностью зависеть от того, насколько быстро геймеры начнут покупать телевизоры с поддержкой 4K-разрешения.

Эксперт считает, что это произойдёт только через несколько лет. Пачтер добавил, что компания Sony сначала посмотрит, что готовят конкуренты из Microsoft и какой получится консоль Xbox Scorpio:

Думаю, что Sony подождёт релиза Scorpio. Если консоль окажется серьёзным конкурентом, тогда японский производитель поторопится с выходом нового устройства. Но всё завязано на 4K-разрешении. Я не думаю, что телевещание в этом разрешении появится до 2020 года, поэтому массового перехода на новые телевизоры не стоит ожидать ранее этого срока Майкл Пачтер, ведущий аналитик агентства Wedbush Morgan

Также аналитик выразил предположение, что Sony продолжит тенденцию обратной совместимости, поэтому на новой консоли можно будет запускать игры с PlayStation 4.