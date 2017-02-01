Танки на стероидах, головоломки и битвы наёмников. Мобильная среда

Tankout

Платформы: iOS/Android.

Сколько стоит: условно-бесплатная.

Танки на стероидах — вот как лучше всего можно охарактеризовать условно-бесплатный шутер Tankout от создателей популярной аркадной стратегии Galcon.

Разработчики проекта взяли полюбившиеся всем геймерам девяностых механику и визуальный стиль культовой игры Battle City, добавили новые блоки, а также разрешили ездить танкам по диагонали. Получившаяся гремучая смесь, снабжённая к тому же стабильным мультиплеером, в результате превратилась в отличную забаву для совместного времяпрепровождения небольшой компании друзей.

Отдельное удовольствие доставляет редактор карт, позволяющий подготовить поле для предстоящего сражения самостоятельно, не полагаясь на автоматический генератор.

Tankout распространяется по условно-бесплатной модели и доступен как на iOS, так и на Android.

Imprint-X

Платформы: iOS/Android.

Сколько стоит: 229 руб. / 199 руб.

Футуристичный пазл про клонов-хакеров, спасающих сознание от агрессивных нанороботов, добрался не только до Steam, но и до мобильных платформ. В Imprint-X игроков ждёт атмосферное музыкальное сопровождение и прекрасное визуальное оформление, а также более 100 открываемых уровней, представляющих из себя смесь различных головоломок.

Загадки в игре направлены на память, расчёт времени и запоминание последовательностей в этом кнопочном пазле. Так что время, которое вы потратите на игру вместо бессмысленного листания страниц в социальных сетях, однозначно не будет потеряно зря.

Единственное, что может отпугнуть, — это цена. Imprint-X доступна iOS и Android по цене в 229 и 199 рублей соответственно.

Squad Wars: Death Division

Платформы: iOS/Android.

Сколько стоит: условно-бесплатная.

В последние годы, когда производительность смартфонов уже достигла небывалых высот, всё больше разработчиков мобильных игр задумываются о создании полноценного портативного шутера от первого лица. Не стали исключением и авторы Squad Wars: Death Division. Результат трудов Cmune оказался вполне достойным.

В первую очередь радует наличие мультиплеера и большого разнообразия в выборе игрового режима: тут вам и классическая ликвидация всей команды соперника, и deathmatch на 9 человек, сопровождающийся дополнительными условиями. Не уступает и арсенал наёмников: снайперские винтовки, автоматы, пистолеты, дробовики — стреляй и убивай, из чего душе угодно. Впрочем, чтобы открыть всё это добро, потребуется внутриигровая валюта, которую можно получить за успешное выполнение испытаний и ежедневных заданий.

Скидки

iOS

Skilltree Saga — казуальная ролевая игра с выбором рас и огромной веткой прокачки скиллов;

Dexter Slice — головоломка по мотивам культового сериала про маньяка-криминалиста;

Don't Starve: Pocket Edition — портативная версия замечательной приключенческой игры от канадской инди-студии Klei Entertainment;

RollerCoaster Tycoon 3 — перенос третьей части замечательного симулятора строителя луна-парков.

Android