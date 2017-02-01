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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 09:14

МИД РФ: ВСУ виновны в обострении в Донбассе

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич заявил, что в международной организации, как и в российском дипведомстве, сильно встревожены новым обострением военного конфликта в Донбассе.

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Статистика СММ показывает, что в большинстве случаев, когда наблюдателям удалось зафиксировать направление огня, установлено, что ответственность за стрельбу из танков и артиллерии несут украинские силовики.

постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич

Фото: © РИА "Новости" / Кирилл Калинников

Дипломат пояснил, что действия Киева представляют всё более острую угрозу для жизни жителей Донбасса. Например, только за последние сутки зафиксирована гибель четырёх мирных жителей Донецка и Макеевки, семеро человек получили ранения, было разрушено 25 домов, в том числе детский сад и школа.

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Алексей Гладких
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