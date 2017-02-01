В Минтруде опровергли сообщения о повышении пенсионного возраста

Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин заявил, что правительство не принимало решения о повышении пенсионного возраста. По словами главы министерства, время для такой реформы ещё не настало.

— Нет, правительством не принято решение о повышении пенсионного возраста, — заявил Топилин.

Ранее "Известия" сообщили, что решение о повышении пенсионного возраста уже принято. По данным газеты, в правительстве должны были выяснить, на сколько стоит поднять планку и какую категорию граждан должно это затронуть.