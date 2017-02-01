Долгов: В Минске начались переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе
В Минске началась работа контактных групп по прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" сопредседатель общественного движения "Народный фронт Новороссии" Константин Долгов.
В Минске начались переговоры. Север Донецка под обстрелом. В районе Горловки обстреляны посёлки Зайцево и Молочный.
Сопредседатель движения "Народный фронт Новороссии" Константин Долгов
Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков