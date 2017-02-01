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Опубликовано 1 февраля 2017, 09:56

Долгов: В Минске начались переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе

В Минске началась работа контактных групп по прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщил на своей странице в "Твиттере" сопредседатель общественного движения "Народный фронт Новороссии" Константин Долгов.

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В Минске начались переговоры. Север Донецка под обстрелом. В районе Горловки обстреляны посёлки Зайцево и Молочный.

Сопредседатель движения "Народный фронт Новороссии" Константин Долгов

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

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Алексей Гладких
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