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Опубликовано 1 февраля 2017, 10:12

Однорукий стример научился играть в Overwatch

Кадр видео&nbsp;aaron_1handedgamer/ Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео aaron_1handedgamer/ Скриншот © L!FE

Пользователю удаётся порой играть лучше, чем остальным профессиональным геймерам.

Пользователь Aaron Soetaert стал популярен на YouTube благодаря своей мастерской игре в Overwatch. Геймеры активно смотрят его видео не просто так: у стримера только одна рука, но это не мешает ему показывать хорошие результаты.

Молодой человек служил в Ираке, а после возвращения его сбил пьяный водитель. Столкновение было настолько сильным, что геймер находился длительное время в коме, а его изувеченную руку пришлось ампутировать.

Парень не отчаивается: он по-прежнему активно занимается спортом и играет в любимый шутер — Overwatch. Также он помогает справиться с депрессией другим ветеранам и рассказывает людям, пережившим ампутацию, как вернуться к нормальной жизни.

Геймер за год так научился управляться с контроллером одной рукой, что без проблем одерживает верх над несколькими противниками сразу в Overwatch.

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Сергей Сурепин
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