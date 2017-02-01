Однорукий стример научился играть в Overwatch

Пользователь Aaron Soetaert стал популярен на YouTube благодаря своей мастерской игре в Overwatch. Геймеры активно смотрят его видео не просто так: у стримера только одна рука, но это не мешает ему показывать хорошие результаты.

Молодой человек служил в Ираке, а после возвращения его сбил пьяный водитель. Столкновение было настолько сильным, что геймер находился длительное время в коме, а его изувеченную руку пришлось ампутировать.

Парень не отчаивается: он по-прежнему активно занимается спортом и играет в любимый шутер — Overwatch. Также он помогает справиться с депрессией другим ветеранам и рассказывает людям, пережившим ампутацию, как вернуться к нормальной жизни.

Геймер за год так научился управляться с контроллером одной рукой, что без проблем одерживает верх над несколькими противниками сразу в Overwatch.