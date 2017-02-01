Минобороны Украины признало, что ведёт наступление в Донбассе
В Минобороны Украины заявили о продвижении ВСУ в Донбассе, фактически подтвердив, что армия ведёт наступательные действия.
На сегодняшний день, как бы оно ни было, но метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись
Замминистра обороны Украины Игорь Павловский
Напомним, в последние несколько дней ситуация в Донбассе обострилась: украинские силовики увеличили количество обстрелов по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и Авдеевке.
Фото: © РИА "Новости" / Михаил Пархоменко