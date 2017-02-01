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Опубликовано 1 февраля 2017, 14:13

Победительница "Евровидения" призналась, что она бисексуал

Loreen. Фото: Eurovision.tv

Loreen. Фото: Eurovision.tv

"Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да", — открыто заявила в интервью шведскому изданию Expressen 33-летняя певица Loreen. Шведка марокканского происхождения прославилась после победы на "Евровидении" в 2012 году с хитом Euphoria. В этом году Loreen вновь собирается на конкурс, выдвинув свою кандидатуру на шведском национальном отборе к "Евровидению" с новым хитом — Statements.

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Победившая на "Евровидении" с хитом Euphoria шведская певица Loreen публично призналась в бисексуальности

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Жигалова Алена
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