Победительница "Евровидения" призналась, что она бисексуал

"Я влюбляюсь не в пол, а в душу человека. Являюсь ли я бисексуалом? Да", — открыто заявила в интервью шведскому изданию Expressen 33-летняя певица Loreen. Шведка марокканского происхождения прославилась после победы на "Евровидении" в 2012 году с хитом Euphoria. В этом году Loreen вновь собирается на конкурс, выдвинув свою кандидатуру на шведском национальном отборе к "Евровидению" с новым хитом — Statements.