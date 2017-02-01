Басурин: ВСУ перебросили под Авдеевку 40 артустановок и бронетехнику
Киевские силовики стянули под Авдеевку артиллерийские установки, бронетехнику и личный состав, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.
ВСУ перебросили под Авдеевку 40 артустановок и остатки личного состава 72-й бригады, которые уже направились к линии фронта.
Фото:© РИА "Новости"/Игорь Маслов
По словам Басурина, также в район Авдеевки прибыли националисты "Правого сектора"*, которым отдали устный приказ выступить в качестве заградительных отрядов в тылах подразделений ВСУ.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.