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Опубликовано 1 февраля 2017, 10:58

Басурин: ВСУ перебросили под Авдеевку 40 артустановок и бронетехнику

Киевские силовики стянули под Авдеевку артиллерийские установки, бронетехнику и личный состав, заявил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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ВСУ перебросили под Авдеевку 40 артустановок и остатки личного состава 72-й бригады, которые уже направились к линии фронта.

Фото:© РИА "Новости"/Игорь Маслов

По словам Басурина, также в район Авдеевки прибыли националисты "Правого сектора"*, которым отдали устный приказ выступить в качестве заградительных отрядов в тылах подразделений ВСУ.

* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.

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Янковская Ольга
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