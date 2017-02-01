В ГД призвали мировое сообщество осудить Киев после наступления ВСУ в Донбассе

Ранее Минобороны Киева фактически признало, что ведёт наступательные действия в ДНР, где в последние дни обострилась ситуация.

Всё мировое сообщество должно дать соответствующую оценку действиям властей Украины, начавших наступление в Донбассе, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Андрей Красов.

Он подчеркнул, что наступление в Донбассе, которое Киев фактически признал, говорит о преступности режима.

— Они не собирались и не собираются выполнять никакие минские соглашения. Очередное доказательство, что у режима по локоть руки в крови, — заключил Красов.

Ранее замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что ВСУ героически продвинулись в Донбассе, тем самым подтвердив, что украинская сторона ведёт боевые действия в Донбассе, где в последние дни обострилась ситуация. ВСУ обстреливают города ДНР.