В ГД призвали мировое сообщество осудить Киев после наступления ВСУ в Донбассе
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Ранее Минобороны Киева фактически признало, что ведёт наступательные действия в ДНР, где в последние дни обострилась ситуация.
Всё мировое сообщество должно дать соответствующую оценку действиям властей Украины, начавших наступление в Донбассе, заявил Лайфу первый заместитель председателя Комитета ГД по обороне Андрей Красов.
Остальной мир должен дать оценку происходящему на Украине, осудить киевский режим, режим фашистов.
первый зампред Комитета ГД по обороне Андрей Красов
Он подчеркнул, что наступление в Донбассе, которое Киев фактически признал, говорит о преступности режима.
— Они не собирались и не собираются выполнять никакие минские соглашения. Очередное доказательство, что у режима по локоть руки в крови, — заключил Красов.
Ранее замминистра обороны Украины Игорь Павловский заявил, что ВСУ героически продвинулись в Донбассе, тем самым подтвердив, что украинская сторона ведёт боевые действия в Донбассе, где в последние дни обострилась ситуация. ВСУ обстреливают города ДНР.