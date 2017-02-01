Dota 2 получила серьёзное обновление

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2, в результате чего игровой режим Dark Moon порадует игроков рядом изменений.

В частности, разработчики изменили умения нескольких героев. Также они исправили игровые баги, о которых ранее сообщали пользователи. Кроме того, игровой режим получил десять новых персонажей.

Среди других новшеств — награда за убийство главного босса "Новолуния". При прохождении этого игрового режима можно получить 1,5 тысячи очков вместо одной тысячи, как это было раньше.

Dota 2 — многопользовательская онлайн-игра в жанре MOBA, месячная аудитория которой превышает 13 миллионов пользователей. Проект также является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, только на официальных турнирах по которой в 2016 году было разыграно почти 30 миллионов долларов призовых.