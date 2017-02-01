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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 12:09

Dota 2 получила серьёзное обновление

Фото: &copy;&nbsp;facebook.com/dota2

Фото: © facebook.com/dota2

В этот раз разработчики популярной игры занялись особенностями игрового режима Dark Moon.

Компания Valve выпустила обновление для Dota 2, в результате чего игровой режим Dark Moon порадует игроков рядом изменений.

В частности, разработчики изменили умения нескольких героев. Также они исправили игровые баги, о которых ранее сообщали пользователи. Кроме того, игровой режим получил десять новых персонажей.

Среди других новшеств — награда за убийство главного босса "Новолуния". При прохождении этого игрового режима можно получить 1,5 тысячи очков вместо одной тысячи, как это было раньше.

Dota 2 — многопользовательская онлайн-игра в жанре MOBA, месячная аудитория которой превышает 13 миллионов пользователей. Проект также является одной из самых популярных киберспортивных дисциплин, только на официальных турнирах по которой в 2016 году было разыграно почти 30 миллионов долларов призовых.

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Сергей Сурепин
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