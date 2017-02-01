Ушаков заявил, что за сутки ситуация в Донбассе "деградировала" из-за Киева

Она сейчас деградировала за последние сутки по вине Киева. Киев начал наступление, начал артиллерийские обстрелы, на которые добровольцы были вынуждены отвечать. Сейчас вся ситуация вокруг Минска-2 осложнилась, собственно, этого Киев и хочет