Ушаков заявил, что за сутки ситуация в Донбассе "деградировала" из-за Киева
Ситуация в Донбассе "деградировала" за последние сутки только по вине Киева, считает помощник президента РФ Юрий Ушаков. По мнению представителя Кремля, власти Украины хотят именно осложнения выполнения минских соглашений.
Она сейчас деградировала за последние сутки по вине Киева. Киев начал наступление, начал артиллерийские обстрелы, на которые добровольцы были вынуждены отвечать. Сейчас вся ситуация вокруг Минска-2 осложнилась, собственно, этого Киев и хочет
Юрий Ушаков
Напомним, за последние несколько дней ситуация в Донбассе обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов, а также стягивают тяжелую технику к Донецку и Авдеевке.