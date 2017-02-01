Серия Need for Speed получит третью жизнь

Компания Electronic Arts в рамках отчёта для инвесторов объявила о своих планах на ближайший год. Среди них есть место для очередного перезапуска серии Need for Speed.

Новая игра должна поступить в продажу до 31 марта 2018 года. Издатель заявил, что перезапуск станет самым амбициозным и инновационным проектом в истории этой серии.

Предыдущие игры Need for Speed выходили осенью, поэтому новую часть можно ожидать уже в этом году. Предполагается, что разработчики сделают акцент на киберспортивной составляющей.

Напомним, последняя часть Need for Speed вышла в 2015 году. До этого серия уходила на двулетний перерыв. Разработчикам не удалось вернуть прежнее внимание фанатов: оценка на Metacritic составляет 66 баллов.