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Опубликовано 1 февраля 2017, 13:32

Серия Need for Speed получит третью жизнь

Фото: &copy; Flickr / carlosburgos92

Фото: © Flickr / carlosburgos92

Разработчики гоночного симулятора решили в очередной раз перезапустить игровую серию.

Компания Electronic Arts в рамках отчёта для инвесторов объявила о своих планах на ближайший год. Среди них есть место для очередного перезапуска серии Need for Speed.

Новая игра должна поступить в продажу до 31 марта 2018 года. Издатель заявил, что перезапуск станет самым амбициозным и инновационным проектом в истории этой серии.

Предыдущие игры Need for Speed выходили осенью, поэтому новую часть можно ожидать уже в этом году. Предполагается, что разработчики сделают акцент на киберспортивной составляющей.

Напомним, последняя часть Need for Speed вышла в 2015 году. До этого серия уходила на двулетний перерыв. Разработчикам не удалось вернуть прежнее внимание фанатов: оценка на Metacritic составляет 66 баллов.

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Сергей Сурепин
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