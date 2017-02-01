Александр Хуг и российские офицеры СЦКК попали под обстрел ВСУ в Ясиноватой
Первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг и российские офицеры СЦКК попали под обстрел киевских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватой. Об этом сообщает ДАН.
Представители ОСБЕ и офицеры попали под обстрел крупнокалиберной артиллерии, который велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки.
Фото: ©РИА "Новости"/Сергей Аверин
Очевидцы в свою очередь сообщили, что как минимум один снаряд разорвался в 50 метрах от наблюдателей и российских офицеров.