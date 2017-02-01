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Опубликовано 1 февраля 2017, 13:07

Александр Хуг и российские офицеры СЦКК попали под обстрел ВСУ в Ясиноватой

Первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг и российские офицеры СЦКК попали под обстрел киевских силовиков в районе Донецкой фильтровальной станции в Ясиноватой. Об этом сообщает ДАН.

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Представители ОСБЕ и офицеры попали под обстрел крупнокалиберной артиллерии, который велся с позиций ВСУ в районе Авдеевки.

Фото: ©РИА "Новости"/Сергей Аверин

Очевидцы в свою очередь сообщили, что как минимум один снаряд разорвался в 50 метрах от наблюдателей и российских офицеров.

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Янковская Ольга
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