В ОБСЕ опровергли, что Хуг и российские офицеры попали под обстрел в ДНР
Источник Лайфа в ОБСЕ опроверг сообщения об обстреле Александра Хуга и российских офицеров СЦКК в районе Ясиноватой.
В ОБСЕ добавили, что в районе Донецкой фильтровальной станции действительно раздавались разрывы снарядов, однако ни первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, ни российские представители под обстрел не попали.
Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич рассказал Лайфу, что Хуг оценивает ситуацию на фильтровальной станции недалеко от Авдеевки.
— Секретариат связался лично с Хугом, и он опроверг эту информацию. Ни под какой обстрел ни он, ни российский генерал из совместного центра координации и контроля не попадали, это враньё. Они сейчас на этой фильтровальной станции оценивают ситуацию, по имеющимся данным, если всё будет нормально и бригады быстро сделают своё дело, то к концу сегодняшнего дня фильтровальная станция может заработать, и это важно очень для снабжения водой химического комбината, — сказал Лукашевич.
Ранее в СМИ появилась информация, что один из артиллерийских снарядов разорвался в 50 метрах от наблюдателей и российских офицеров.