В ОБСЕ опровергли, что Хуг и российские офицеры попали под обстрел в ДНР

В ОБСЕ добавили, что в районе Донецкой фильтровальной станции действительно раздавались разрывы снарядов, однако ни первый замглавы миссии ОБСЕ на Украине Александр Хуг, ни российские представители под обстрел не попали .

— Секретариат связался лично с Хугом, и он опроверг эту информацию. Ни под какой обстрел ни он, ни российский генерал из совместного центра координации и контроля не попадали, это враньё. Они сейчас на этой фильтровальной станции оценивают ситуацию, по имеющимся данным, если всё будет нормально и бригады быстро сделают своё дело, то к концу сегодняшнего дня фильтровальная станция может заработать, и это важно очень для снабжения водой химического комбината, — сказал Лукашевич.