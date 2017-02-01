Из-за обстрелов ВСУ в Донецком ботсаду пострадали уникальные ели

ВСУ обстреляли территорию Донецкого государственного ботанического сада, в результате чего пострадали уникальные ели. Сотрудники и посетители травм не получили. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей.

Сегодня утром наш ботанический сад подвергся обстрелу. Под обстрелом оказалась территория розария и дендрария. В результате пострадали уникальные ели. Одну вывернуло с корнем, другие сильно посекло осколками директор Донецкого ботсада Светлана Приходько об обстреле ВСУ

По её словам, каждое растение было уникально, так как сотрудники ботсада вывели их путём прививок.

Напомним, за последние несколько дней ситуация в Донбассе обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по Донецку, Макеевке, Ясиноватой и Авдеевке, в эти районы стягивают тяжёлую технику.