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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 14:32

Генсек НАТО призвал к немедленному прекращению обстрелов в Донбассе

НАТО призывает все стороны к прекращению огня в Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса. Йенс Столтенберг также призвал Россию использовать своё влияние, чтобы способствовать остановке серьёзного всплеска насилия на востоке Украины.

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Призываем к немедленному возвращению к перемирию, отводу тяжёлых вооружений и уважению минских договорённостей

генсек НАТО Йенс Столтенберг об обострении ситуации в Донбассе

Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

Ранее в Госдуме РФ призвали мировое сообщество дать соответствующую оценку действиям властей Украины в Донбассе. А члены Совета Федерации, в свою очередь, решили обратиться к депутатам Верховной рады с призывом прекратить обстрелы.

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