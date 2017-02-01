Генсек НАТО призвал к немедленному прекращению обстрелов в Донбассе
НАТО призывает все стороны к прекращению огня в Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса. Йенс Столтенберг также призвал Россию использовать своё влияние, чтобы способствовать остановке серьёзного всплеска насилия на востоке Украины.
Призываем к немедленному возвращению к перемирию, отводу тяжёлых вооружений и уважению минских договорённостей
генсек НАТО Йенс Столтенберг об обострении ситуации в Донбассе
Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий
Ранее в Госдуме РФ призвали мировое сообщество дать соответствующую оценку действиям властей Украины в Донбассе. А члены Совета Федерации, в свою очередь, решили обратиться к депутатам Верховной рады с призывом прекратить обстрелы.