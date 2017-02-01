Генсек НАТО призвал к немедленному прекращению обстрелов в Донбассе

НАТО призывает все стороны к прекращению огня в Донбассе. Об этом заявил генеральный секретарь альянса. Йенс Столтенберг также призвал Россию использовать своё влияние, чтобы способствовать остановке серьёзного всплеска насилия на востоке Украины.