Picstory: Нигерийский мальчик до встречи с волонтёрами и восемь недель спустя
На этой фотографии, которая собрала больше 22 тыс. лайков на портале Reddit.com, изображён маленький нигерийский мальчик вместе со своей спасительницей в момент их первой встречи и восемь недель спустя. На первой и второй части снимка женщина поит ребёнка водой из бутылки. На правой части картинки изображён очень худой мальчик с раздувшимся от голода животом, а уже через 8 недель — это уже совершенно здоровый и весёлый малыш.
reddit.com
Маленький Хоп жил на улицах Нигерии. Когда волонтёры нашли его, то всё тело ребёнка в прямом смысле ели черви. Малыш находился на пороге голодной смерти. Такая тяжёлая участь досталась мальчику за то, что племя назвало его колдуном и изгнало. На фотографии рядом с несчастным — волонтёр из Дании Анжа Ловен. Женщина вместе со своим мужем покинула родину, чтобы помогать таким, как Хоп.После двух месяцев интенсивного курса лечения ребёнка было просто не узнать. Ещё через две недели врачи провели мальчику корректирующие операции для лечения гипоспадии, из-за которой, вероятнее всего, племя и назвало его колдуном. Хоп и его старший друг.А так выглядел ребёнок, когда его только подобрали волонтёры.Сейчас Хоп счастливо живёт в Центре спасения вместе со своими новыми 35 братьями и сёстрами. И пока, наверное, ещё не знает, сколько шума в Сети наделали его фотографии.