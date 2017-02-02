Picstory: Нигерийский мальчик до встречи с волонтёрами и восемь недель спустя

Маленький Хоп жил на улицах Нигерии. Когда волонтёры нашли его, то всё тело ребёнка в прямом смысле ели черви. Малыш находился на пороге голодной смерти. Такая тяжёлая участь досталась мальчику за то, что племя назвало его колдуном и изгнало. На фотографии рядом с несчастным — волонтёр из Дании Анжа Ловен. Женщина вместе со своим мужем покинула родину, чтобы помогать таким, как Хоп. После двух месяцев интенсивного курса лечения ребёнка было просто не узнать. Ещё через две недели врачи провели мальчику корректирующие операции для лечения гипоспадии, из-за которой, вероятнее всего, племя и назвало его колдуном. Хоп и его старший друг. А так выглядел ребёнок, когда его только подобрали волонтёры. Сейчас Хоп счастливо живёт в Центре спасения вместе со своими новыми 35 братьями и сёстрами. И пока, наверное, ещё не знает, сколько шума в Сети наделали его фотографии.