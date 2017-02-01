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Опубликовано 1 февраля 2017, 15:37

Far Cry 5 может выйти в этом году

Список товаров крупной американской розничной сети указывает на скорый выход шутера Far Cry 5.

Кадр видео &ldquo;Far Cry 5 Trailer - Far Cry Primal Trailer&rdquo;. Скриншот &copy; L!FE

Кадр видео “Far Cry 5 Trailer - Far Cry Primal Trailer”. Скриншот © L!FE

Портал SGGamingInfo заметил упоминание Far Cry 5 для PS4 в списке игр сети магазинов GameStop. Согласно указанной там информации, новая часть в популярной серии шутеров должна выйти в конце этого года.

Авторы сайта позже связались с GameStop, чтобы проверить увиденное. По их словам, сотрудник магазина подтвердил, что в списках сети действительно есть запись с Far Cry 5. Тем не менее разглашать подробности он отказался.

В качестве даты на сайте указано 26 ноября 2017 года — вероятно, это временная заглушка, а точной даты выхода пока никто не знает. Если слух подтвердится, то релиз Far Cry 5 можно ждать уже в конце этого года. Последняя часть серии, первобытная Far Cry Primal, в свою очередь, была выпущена 23 февраля прошлого года.

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Станислав Погорский
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