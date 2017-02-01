В ДНР сообщили о перехвате приказа для ВСУ продолжать наступление на Донецк

Официальный представитель армии ДНР Эдуард Басурин сообщил, что украинская сторона продолжает стягивать силы в район разграничения в Донбассе, что приводит к ещё большему обострению ситуации. По данным командования ДНР, в Авдеевку стянуты оперативные резервы ВСУ из состава 25-й воздушно-десантной бригады и националистических батальонов, а также артиллерия 55-й артиллерийской бригады.

Басурин подчеркнул, что ополчение не отдаст ни сантиметра земли, а попытки атаковать позиции ДНР обернутся для украинской армии "авдеевским котлом"

Кроме того, замкомандующего оперативным командованием ДНР подчеркнул, что вся ответственность за гибель украинских военных всецело ляжет на Киев, отдавший приказ о наступлении. В то же самое время Эдуард Басурин сделал обращение в адрес украинских матерей и жён, чьи сыновья и мужья сейчас служат в украинской армии.