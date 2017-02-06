Беги или умри. Кто заставляет детей бросаться под машины

Оглавление Что знают дети и родители? Что знают автолюбители? Правда или маркетинговый ход? При чём здесь компьютерные игры? Игра началась

По социальным сетям и мессенджерам в последние несколько дней с огромной скоростью распространяется сообщение-предупреждение о новой смертельно опасной игре "Беги или умри", появившейся в подростковой среде. Суть рискованного развлечения состоит в том, чтобы успеть перебежать дорогу перед близко идущей машиной.

Скрин © L!FE

В некоторых постах сообщается, что у игры уже есть жертвы. СМИ разных городов массово выпускают материалы о том, что смертельное увлечение подростков добралось и до их местности. В эту цепочку уже попали Алтайский, Хабаровский, Волгоградский, Астраханский, Красноярский, Смоленский, Крымский и другие регионы. Однако сказать о каких-то конкретных подтверждённых происшествиях из-за игры сейчас никто не может. Региональные отделения ГИБДД очень осторожно комментируют ситуацию, заявляя, что пока не сталкивались с авариями, произошедшими по этой причине. Пресс-служба МВД РФ также подтвердила корреспонденту Лайфа, что подобные случаи неизвестны. Более того, количество ДТП с участием детей в последнее время снижается.

— В прошлом году за период с января по ноябрь произошло 7582 ДТП с участием детей-пешеходов, по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, аварий стало меньше почти на 3%, а число погибших в них детей уменьшилось на 8%, — отметили в пресс-службе МВД РФ.

Что знают дети и родители?

И всё же многие родители всерьёз обеспокоены в связи с очередной угрозой и проводят с детьми воспитательные беседы. По их мнению, лучше сделать это сейчас, чем жалеть о последствиях. — Я только сегодня узнала про эту игру, — говорит Лена Стрельникова из Симферополя, мама тринадцатилетнего Ростислава. — О реальных происшествиях, к счастью, пока не слышала. Но беседу с сыном уже провела, тут лучше перестраховаться. Очень страшно за своего ребёнка. Теперь я буду держать под контролем все его передвижения. Элона Давыдова из Зеленогорска говорит, что ей пришло сообщение через электронный журнал от директора школы, где учится ребёнок: — Сын сказал, что ничего об этом не знает, но мы с ним очень серьёзно поговорили. Лучше попытаться обезопасить ребёнка, чем прочитать и пройти мимо. Бережёного бог бережёт! Остальные родители, с которыми поговорил корреспондент Лайфа, также узнали об игре только сейчас — из Интернета. Пост-предупреждение на своих страницах в соцсетях они разместили потому, что это сообщение показалось им очень важным.

Фото: © EAST NEWS

Большинство подростков в реальной жизни с игрой не сталкивались. — Я увидела информацию у учителя и решила поместить к себе на страницу, — говорит Яна, семиклассница из небольшого посёлка в Красноярском крае. — Но у нас такого не бывает, даже среди мальчишек. Всем жить охота. Остальные школьники, с которыми удалось поговорить корреспонденту Лайфа, отвечают примерно так же: не знаем, увидели в Интернете, решили сделать репост.

Что знают автолюбители?

Тем временем автовладельцы из разных городов начали подтверждать информацию об игре. Некоторые в шутку ("У нас половина города в эту игру играет!"), некоторые всерьёз. Причём, по их словам, когда один подросток бежит перед носом машины, другой снимает это на телефон. Сергей Ткаченко из города Шуи рассказал корреспонденту Лайфа о нескольких таких происшествиях. Одно из них случилось, когда он работал водителем пассажирского автобуса. — Подъехал на автобусе к перекрёстку, пропустил машины. Только стал трогаться, как прямо перед бампером пробегает подросток лет где-то двенадцати. Я по тормозам! Он убегает, а на другой стороне дороги стоит такой же и снимает всё на телефон. Вообще, если бы я не ударил по тормозу, то сбил бы его. И пассажиров было много в автобусе, к счастью, все сидели. Потом был точно такой же случай, только я ехал на своей машине. Так же подъезжал к перекрёстку, скорость была небольшая. И опять ребёнок пробегает перед самым носом. Я опять тормоз в пол! И в этот раз на телефон снимало уже несколько его друзей. Я попытался их догнать, но не смог. Впрочем, по словам Сергея, оба этих случая произошли не в последнее время, а около года назад. А вот Екатерина Белякова из Йошкар-Олы сообщила, что похожая история случилась с ней буквально позавчера. — Это было вечером 1 февраля на пересечении улиц Воинов-интернационалистов и Кирова. Мы подъезжали к перекрёстку. У пешеходного перехода стояли трое мальчишек, примерно пятиклассников. И вдруг один побежал прямо перед нашей машиной. Остальные в это время смотрели и смеялись. Эти игры надо останавливать! Подобных рассказов теперь немало можно увидеть и в Интернете — на форумах и в социальных сетях.

Сообщение с форума: — Сегодня еду по Кирова в 14:20, возле шиномонтажки два пацана стоят, обоим лет по 12, я стабильно держу 60–70 км, и тут один срывается, метрах в 70–80 перебегает дорогу, я по тормозам, в пяти метрах остановился, второй су**ныш на камеру телефона снимает, сзади ехала иномарка, чуть в меня не въехала, в сторону ушла. А этот гадёныш чуть под колёса не попал, я чуть не пере***лся, будьте внимательны! Как увидите стоящих у дороги, лучше скиньте газу!

Правда или маркетинговый ход?

Несмотря на истории, которые рассказывают автомобилисты, некоторые эксперты считают, что информация об игре — это только ловкий вброс, сделанный по правилам вирусной рекламы. — По всем формальным критериям это похоже на сообщение, информация которого рассчитана на вирусный эффект, — объясняет директор по коммуникационным стратегиям агентства ARTOX media Кирилл Кадывкин. — Во-первых, социальная значимость: речь идёт о детях, об угрозе для их жизни. Такая тема быстро расходится по соцсетям. Во-вторых, определённый формат подачи, скандальный характер информации, такие элементы текста, как "максимальный репост", "проведите беседу с детьми", "перешлите в группу родителей". Всё это признаки специально созданного вирусного материала. При этом эксперт полагает, что у этой истории может быть благая цель.

— Скорее всего, это что-то вроде социальной рекламы, цель которой — привлечение внимания общественности к тому, что творится на дорогах, чтобы снизить число аварий с участием детей, — отмечает директор по коммуникационным стратегиям агентства ARTOX media Кирилл Кадывкин.

Кстати, в некоторых сообщениях об игре, лавинообразно распространяющихся по Сети, написано, что информацию о ней предоставил департамент образования. Однако в пресс-службе московского ведомства корреспонденту Лайфа заявили, что это не так: — Вы верите всему, что пишут в соцсетях? Мы не имеем к этому отношения.

Такого же мнения придерживается руководитель Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов. Специалист считает, что вброс этой информации — вовсе не работа государственных служб и цель у этого совершенно не благая. — Однозначно, департамент образования и другие госструктуры не могли этого сделать. Рассылка направлена на то, чтобы как можно большее количество детей узнали об этой игре и стали в неё играть. Чтобы массово вовлечь детей! Как раньше рассылались похожие сообщения о том, что существуют суицидальные паблики, и тут же на них давались ссылки. Сергей Пестов уверен, что вирусный пост разместил в Сети не кто-то из испуганных родителей, а создатель новой суицидальной моды.

— Вброс, который мы сейчас видим, — дело рук некой деструктивной структуры, направленной на разрушение российского общества, создающей и распространяющей определённый контент, который может влиять на психику и поведение ребёнка, Сергей Пестов.

По мнению специалиста, в этой цепи много звеньев. В своё время была создана компьютерная игра, провозглашающая насилие — GTA San Andreas, а затем её версия — GTA V, которая уже конкретно пропагандирует принцип "Беги или умри от удара машины". На текущий год подготовлен фильм-триллер с таким же названием, тизер его уже выпущен. Всё делается для того, чтобы детям было интереснее. Не получая адреналина от виртуальных игр, ребята будут брать его из реальной жизни.

При чём здесь компьютерные игры?

Однако подобную точку зрения разделяют далеко не все. Журналист, руководитель игрового направления 4PDA Алексей Карпенко уверен, что компьютерная игра никак не связана с сегодняшним информационным бумом о странном подростковом увлечении: — В GTA V действительно есть похожий режим, но не от самих разработчиков, а от одного из многочисленных пользователей игры. Иначе говоря, модификация. Суть там плюс-минус та же: по сторонам карты стоят автомобили, в центре — дорога для пешеходов, задача которых — без ущерба для здоровья пройти импровизированную полосу препятствий. Замените авто на шины на верёвках из нашего детства — суть не изменится. Какая связь между одной из тысяч пользовательских карт в GTA V и недоказанной забавой подрастающего поколения? Никакой. На вопрос Лайфа о том, не может ли это быть вирусной рекламой компьютерной игры, эксперт также ответил отрицательно: — Rockstar — официальный разработчик и издатель GTA — никогда бы не пошёл на подобное. Никто в игровой индустрии не пошёл бы.

Игра началась

Пока родители беспокоятся, а эксперты сомневаются и гадают о происхождении "Беги и умри", дети действительно начинают в это играть. Виктория Токарева из города Ноябрьска рассказала Лайфу, что буквально вчера её восьмилетнему сыну предложили принять участие в смертельном развлечении. — Это было после уроков около школы. К ребёнку подошли мальчики постарше и предложили сыграть в игру "Беги или умри". Он испугался. Сказал, что не будет, и быстро пошёл домой. Мальчиков этих он не знает, неизвестно даже, из нашей они школы или нет. Как поступать взрослым, когда детям угрожает такая неожиданная опасность? Руководитель школы детской безопасности "Стоп угроза" Лия Шарова рекомендует не действовать сгоряча. — Это из той же серии новой волны групповых депрессивно-суицидальных бунтарских игр, которые сейчас так вгоняют в панику родителей. Взрослые реагируют практически одинаково: они требуют объяснений, кричат, плачут, обрушивают эмоциональные монологи, угрожают, шантажируют, запрещают, следят. Но эта проблема не решается быстро и импульсивно. Надо выдыхать, думать, сдерживая эмоции, создавать план, входить в доверие, переключать, взращивать новые продуктивные формы внутреннего бунта.

Фото: © РИА Новости / Алексей Куденко