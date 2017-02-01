Захарченко: ВСУ пытаются взять ополченцев в котёл у Ясиноватой
Киевские силовики пытаются взять в котёл военнослужащих ДНР в районе Ясиноватой, заявил глава ДНР Александр Захарченко во время брифинга.
Идут тяжёлые бои в районе Авдеевки. Противник пытается сбить наши части заслоном, выйти к нам в тыл и организовать котёл, и выступить на трассу Ясиноватая — Макеевка... Ситуация под контролем
Александр Захарченко
Фото: ©РИА "Новости"/Кирилл Калинников
В последние дни ситуация в Донбассе обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по городам ДНР и ЛНР, есть жертвы среди мирных граждан. Кроме того, под обстрел ВСУ попал и оператор Лайфа Павел Чуприна.