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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 15:51

Захарченко: ВСУ пытаются взять ополченцев в котёл у Ясиноватой

Киевские силовики пытаются взять в котёл военнослужащих ДНР в районе Ясиноватой, заявил глава ДНР Александр Захарченко во время брифинга.

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Идут тяжёлые бои в районе Авдеевки. Противник пытается сбить наши части заслоном, выйти к нам в тыл и организовать котёл, и выступить на трассу Ясиноватая — Макеевка... Ситуация под контролем

Александр Захарченко

Фото: ©РИА "Новости"/Кирилл Калинников

В последние дни ситуация в Донбассе обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по городам ДНР и ЛНР, есть жертвы среди мирных граждан. Кроме того, под обстрел ВСУ попал и оператор Лайфа Павел Чуприна.

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Янковская Ольга
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