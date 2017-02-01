Контактная группа по Донбассу призвала отвести вооружения к 5 февраля
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Техника, которая подпадает под действия минских соглашений, должна быть отведена к местам хранения, считают в Контактной группе.
Участники переговоров Контактной группы по урегулированию в Донбассе призывают к 5 февраля отвести в места хранения вооружения и военную технику. Такое заявление по итогам встречи сделал специальный представитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.
По всей линии соприкосновения трёхсторонняя Контактная группа совместно с представителями отдельных районов Донецкой и Луганской областей Украины (ДНР и ЛНР) призывает к 5 февраля отвести вооружения, подпадающие под действия минских соглашений
представитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик