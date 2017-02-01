Контактная группа по Донбассу призвала отвести вооружения к 5 февраля

Техника, которая подпадает под действия минских соглашений, должна быть отведена к местам хранения, считают в Контактной группе.

Участники переговоров Контактной группы по урегулированию в Донбассе призывают к 5 февраля отвести в места хранения вооружения и военную технику. Такое заявление по итогам встречи сделал специальный представитель председателя ОБСЕ в Контактной группе Мартин Сайдик.