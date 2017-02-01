Warner Bros. представит новую игру 8 марта

На картинке изображено лого WB Games, которая выпустила в том числе серию игр Batman Arkham и Middle-earth: Shadow of Mordor, сделанную по лицензии "Властелина колец".

Пока можно лишь гадать, какой проект будет представлен 8 марта. Наиболее популярным предположением является сиквел Shadow of Mordor: студия Monolith, выпустившая оригинал в 2014 году, с тех пор работала над неанонсированной игрой. Второй вариант — игра о сыне Бэтмена, о разработке которой стало известно после отмены игры по "Отряду самоубийц".

