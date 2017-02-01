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Опубликовано 1 февраля 2017, 16:36

Warner Bros. представит новую игру 8 марта

Фото: &copy;&nbsp;twitter.com/IGNFRA

Фото: © twitter.com/IGNFRA

В Сети появился тизер от студии Warner Bros. Важный анонс состоится в начале марта.

Французское подразделение игрового издания IGN опубликовало твит, предлагающий обвести в календаре 8 марта этого года.

На картинке изображено лого WB Games, которая выпустила в том числе серию игр Batman Arkham и Middle-earth: Shadow of Mordor, сделанную по лицензии "Властелина колец".
Пока можно лишь гадать, какой проект будет представлен 8 марта. Наиболее популярным предположением является сиквел Shadow of Mordor: студия Monolith, выпустившая оригинал в 2014 году, с тех пор работала над неанонсированной игрой. Второй вариант — игра о сыне Бэтмена, о разработке которой стало известно после отмены игры по "Отряду самоубийц".

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Станислав Погорский
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