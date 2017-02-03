Переворот, а не революция. Депутаты хотят переписать учебники истории

В российских учебниках Февральскую революцию предлагают назвать переворотом 1917 года. Соответствующее обращение министру образования Ольге Васильевой направил зампред Комитета Госдумы по образованию Борис Чернышов (документ есть в распоряжении Лайфа). Депутат утверждает, что термин "переворот" в отношении февральских событий столетней давности — более подходящий, так как в основе произошедшего был заговор и это печальный факт в российской истории.

Как подчёркивает Чернышов, в большинстве российских учебников период, когда происходили "массовые антиправительственные выступления рабочих и солдат", зря показан с положительной стороны. Ведь эти события, как утверждает парламентарий в обращении, привели "к краху Российской империи и отречению Николая II от престола".

— Февральский и октябрьский перевороты и последовавшая за ними Гражданская война не могут отмечаться в качестве дат, памятных для России, поскольку эти годы запомнились развалом великой державы и истреблением русских русскими. Более того, первые 10 лет после свержения монархии сами большевики и их союзники отмечали эту дату именно как годовщину февральского переворота, — говорит в письме к министру Чернышов. — Сначала были заговор и переворот, а только потом закрепившиеся у власти большевики стали заниматься преобразованиями, которые можно считать революционными.

Поэтому Чернышов убеждён, что следует заменить в учебных пособиях слово "революция" на "переворот".

Однако историки с мнением депутата категорически не согласны.

— Вопрос, связанный с понятиями "великая русская революция" и "российская революция", нужно начинать изучать с 1905 года. И само слово "переворот" относится непосредственно к событиям октября 1917 года. Так большевики во главе с Лениным их называли, — говорит профессор кафедры истории России РУДН Елена Котеленец.

Историк и член ЦК КПРФ Михаил Костриков считает, что революция в феврале 1917 года действительно таковой была: тогда Россия перестала быть феодальным государством.

— Вопрос по Февральской революции исследовался на протяжении почти ста лет. Конечно, подобные мнения (о том, что всё-таки был переворот. — Прим. Лайфа) высказывались и раньше, но, насколько я знаю, из числа историков абсолютное большинство такое мнение не разделяют.

Революция — это явление, смена социально-экономической формации. По форме может проходить как угодно: вооружённое восстание, массовое выступление людей, а также как переворот. Но совершенно очевидно из событий, происходивших в феврале, что движение там было массовым, — поясняет Костриков.

— Говорить о том, что в том месяце был большой террор, тоже не приходится, это свойственно царскому правительству в отношении собственного населения. Тому примеры — Ленский расстрел и Кровавое воскресенье. Гражданская война началась существенно позже и при вмешательстве внешних сил. Поэтому Февральская революция не может сводиться к какому-то заговору и перевороту, это событие, которое привело к провозглашению республики в сентябре 1917 года, — обратил внимание историк.

В свою очередь, доцент кафедры всемирной и отечественной истории МГИМО Татьяна Черникова напомнила, что Февральская революция имела чисто стихийный и народный характер.

— С 23-го по 28-е число было фактическое действо масс, и в ходе революции было крайне мало пострадавших: в тот момент, когда войска перешли на сторону оппозиции, а произошло это очень быстро, жертв не было. Единственные, кто пострадал, — так это жандармы и полицейские, а их было не так много: все разбежались и попрятались.

Также Черникова добавила, что сегодня в научных кругах обсуждается предложение объединить Октябрьскую и Февральскую революции в единый революционный процесс и назвать его Великой русской революцией.