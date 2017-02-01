Глава ДНР заявил о эвакуации более тысячи человек с начала обострения в Донбассе
Лидер Донецкой Народной Республики сообщил, что с момента начала эскалации военного конфликта в Донбассе было эвакуировано свыше одной тысячи мирных жителей из наиболее опасных районов республики.
Выехало чуть больше тысячи человек. Это со всех населённых пунктов, которые непосредственно прилегают к линии фронта, и к сегодняшнему вечеру часть из них вернулась обратно,
глава ДНР Александр Захарченко.
Фото: ©РИА Новости/Кирилл Калинников
Напомним, за последние несколько суток ситуация в Донбассе резко обострилась. Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергается большая часть ДНР и ЛНР, в результате чего гибнут мирные жители. Кроме того, под обстрел ВСУ попал и оператор Лайфа Павел Чуприна.