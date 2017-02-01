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Регион
Опубликовано 1 февраля 2017, 16:35

Глава ДНР заявил о эвакуации более тысячи человек с начала обострения в Донбассе

Лидер Донецкой Народной Республики сообщил, что с момента начала эскалации военного конфликта в Донбассе было эвакуировано свыше одной тысячи мирных жителей из наиболее опасных районов республики.

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Выехало чуть больше тысячи человек. Это со всех населённых пунктов, которые непосредственно прилегают к линии фронта, и к сегодняшнему вечеру часть из них вернулась обратно,

глава ДНР Александр Захарченко.

Фото: ©РИА Новости/Кирилл Калинников

Напомним, за последние несколько суток ситуация в Донбассе резко обострилась. Артиллерийским обстрелам со стороны ВСУ подвергается большая часть ДНР и ЛНР, в результате чего гибнут мирные жители. Кроме того, под обстрел ВСУ попал и оператор Лайфа Павел Чуприна.

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Алексей Гладких
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