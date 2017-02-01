Авторы Crysis сокращают штат

На этот раз будет уволено меньше сотрудников, чем в декабре прошлого года. В первую очередь сокращение грозит издательскому отделу Crytek, расположенному во Франкфурте: там планируют уволить до 15 человек. Об этом сообщает Eurogamer.



Директор студии Авни Йерли подтвердил информацию о сокращении штата и сообщил, что это необходимо для новой стратегии компании. Отныне Crytek сфокусируется на разработке игр и технологий. Также Йерли пообещал, что уволенные сотрудники получат компенсацию.



В декабре прошлого года Crytek объявила о закрытии студий в Болгарии, Будапеште, Южной Корее, Китае и Турции. Сейчас у компании остались офисы лишь в Киеве и во Франкфурте.

