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Опубликовано 1 февраля 2017, 17:34

Авторы Crysis сокращают штат

Фото: &copy;&nbsp;wikipedia.org

Фото: © wikipedia.org

Студия Crytek собирается провести очередную волну увольнений из-за финансовых проблем.

На этот раз будет уволено меньше сотрудников, чем в декабре прошлого года. В первую очередь сокращение грозит издательскому отделу Crytek, расположенному во Франкфурте: там планируют уволить до 15 человек. Об этом сообщает Eurogamer.


Директор студии Авни Йерли подтвердил информацию о сокращении штата и сообщил, что это необходимо для новой стратегии компании. Отныне Crytek сфокусируется на разработке игр и технологий. Также Йерли пообещал, что уволенные сотрудники получат компенсацию.


В декабре прошлого года Crytek объявила о закрытии студий в Болгарии, Будапеште, Южной Корее, Китае и Турции. Сейчас у компании остались офисы лишь в Киеве и во Франкфурте.

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