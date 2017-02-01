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Опубликовано 1 февраля 2017, 18:08

Захарченко: ДНР не ведёт наступление в Донбассе

Вооружённые силы ДНР продолжают соблюдать минские договорённости и не ведут наступление на позиции ВСУ. Об этом заявил глава республики Александр Захарченко.

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Мы придерживаемся договорённостей и не наступаем. Наша задача — загнать Украину обратно в минские соглашения. Главное — не дать ей обвинить нас в том, что мы сорвали "Минск".

Глава ДНР Александр Захарченко об обострении ситуации в Донбассе

Фото: © РИА "Новости"/Макс Ветров

Напомним, за последние несколько суток ситуация в Донбассе резко обострилась. Украинские силовики увеличили количество обстрелов по городам ДНР и ЛНР, есть жертвы среди мирных граждан. Из наиболее опасных районов с момента начала эскалации конфликта было эвакуировано свыше одной тысячи жителей.

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Александра Вишнякова
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