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Опубликовано 2 февраля 2017, 07:24

Февральская подборка PS Plus порадует фанатов платформеров

Кадр из видео &copy;&nbsp;youtube.com/PlayStation EU

Кадр из видео © youtube.com/PlayStation EU

PlayStation объявила список игр, которые будут доступны бесплатно для подписчиков PS Plus в феврале.

В следующем месяце обладатели членства PS Plus и PS4 смогут загрузить кооперативный платформер LittleBigPlanet 3, известный благодаря богатому инструментарию для создания собственных уровней. Также подписчики смогут поиграть в инди-шутер Not a Hero, выполненный в стиле минимализма.

На PS3 подборка пополнится психологическим хоррором-головоломкой Anna: Extended Edition и необычным файтингом Stawhal. В последнюю можно играть вместе на одной консоли, а также она будет доступна и для PS4.

Наконец, обладатели PS Vita получат экшен-платформер Ninja Senki DX и двухмерную экшен-головоломку TorqueL. Обе игры есть и на PS4.

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Станислав Погорский
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