Февральская подборка PS Plus порадует фанатов платформеров

PlayStation объявила список игр, которые будут доступны бесплатно для подписчиков PS Plus в феврале.

В следующем месяце обладатели членства PS Plus и PS4 смогут загрузить кооперативный платформер LittleBigPlanet 3, известный благодаря богатому инструментарию для создания собственных уровней. Также подписчики смогут поиграть в инди-шутер Not a Hero, выполненный в стиле минимализма.

На PS3 подборка пополнится психологическим хоррором-головоломкой Anna: Extended Edition и необычным файтингом Stawhal. В последнюю можно играть вместе на одной консоли, а также она будет доступна и для PS4.

Наконец, обладатели PS Vita получат экшен-платформер Ninja Senki DX и двухмерную экшен-головоломку TorqueL. Обе игры есть и на PS4.