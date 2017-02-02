Автор Final Fantasy XV хочет портировать игру на PC

В интервью Famitsu Табата в очередной раз сказал , что хотел бы выпустить Final Fantasy XV на PC. Теперь Хадзиме заявил, что в потенциальной PC-версии он бы добавил поддержку пользовательских модификаций. Таким образом разработчик смог бы дать возможность игрокам придумывать собственные истории в мире игры.



По словам Табаты, портирование Final Fantasy XV на PC интересно как минимум в качестве теста. Ему интересно увидеть, как могла бы преобразиться игра на системах с мощнейшим железом. Также PC-порт, по мнению Хадзиме, является отличным способом добавить в Final Fantasy механики, возможные только на этой платформе.



Тем не менее слова директора разработки могут не отражать позицию издателя Square Enix, который мог бы профинансировать портирование игры. Однако компания может увидеть потенциал в этой затее, понаблюдав за реакцией аудитории в том числе на слова Табаты.



Final Fantasy XV вышла на PS4 и Xbox One 29 ноября 2016 года.