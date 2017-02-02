ДНР: В результате обстрела ВСУ без света остались четыре тысячи абонентов

Две линии электропередачи между городами Горловкой и Углегорском стали объектом артиллерийского обстрела со стороны украинских войск и оказались повреждены. Об этом агенству ДАН сообщил и.о. главы Горловки Иван Приходько. Чиновник уточнил, что ремонтные бригады уже направились на ликвидацию последствий обстрела.