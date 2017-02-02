ДНР: В результате обстрела ВСУ без света остались четыре тысячи абонентов
Две линии электропередачи между городами Горловкой и Углегорском стали объектом артиллерийского обстрела со стороны украинских войск и оказались повреждены. Об этом агенству ДАН сообщил и.о. главы Горловки Иван Приходько. Чиновник уточнил, что ремонтные бригады уже направились на ликвидацию последствий обстрела.
Власти ДНР сообщили, что огнём ВСУ повреждены линии электропередачи между Горловкой и Углегорском, четыре тысячи абонентов остались без света.
Фото: ©РИА "Новости"/Максим Блинов
Огнём с украинской стороны повреждены две линии электропередачи 110 киловатт между Горловкой и Углегорском. В результате обесточены 17 трансформаторных подстанций и две котельные. Без света на данный момент остаются четыре тысячи абонентов
и.о. главы Горловки Иван Приходько