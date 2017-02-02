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Регион
Опубликовано 2 февраля 2017, 08:58

Киберспортсмены разводили фанаток на "обнажённые" фото

Фото &copy; Twitter/goldenstarburst

Фото © Twitter/goldenstarburst

Профессиональные игроки в Overwatch пользовались своей известностью, чтобы выпрашивать у фанаток интимные фотографии.

В центре скандала оказались южнокорейские игроки Чжим Донг Чжин и Тэ Чжун из команды Lunatic Hai. Об их необычным способе общения с девушками написала одна из фанаток. Она заявила, что встречается с Чжуном, и, хотя геймер всё отрицал, вскоре он признался — в Сети появились фотографии с ним и девушками-фанатками.

Киберспортсмен принёс свои извинения за инциденты, которые сейчас активно обсуждаются в Сети. По словам Чжуна, он на самом деле связывался с девушками через социальные сети.

Также фанатки опубликовали сообщения, которые отправлял им Чжим Донг Чжин. Геймер предлагал девушкам встретиться, а также отправить ему фотографии интимного характера. Некоторые фанатки ещё не достигли совершеннолетия.

Чжин признался, что часто занимался подобным — до тех пор, пока его поймали. По словам молодого человека, эти действия недостойны профессионального геймера и он очень сожалеет об этом.

В связи со сложившейся ситуацией тренер команды отстранил игроков от участия в турнире APEX Season 2.

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Сергей Сурепин
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