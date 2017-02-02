Киберспортсмены разводили фанаток на "обнажённые" фото

Профессиональные игроки в Overwatch пользовались своей известностью, чтобы выпрашивать у фанаток интимные фотографии.

В центре скандала оказались южнокорейские игроки Чжим Донг Чжин и Тэ Чжун из команды Lunatic Hai. Об их необычным способе общения с девушками написала одна из фанаток. Она заявила, что встречается с Чжуном, и, хотя геймер всё отрицал, вскоре он признался — в Сети появились фотографии с ним и девушками-фанатками.

Киберспортсмен принёс свои извинения за инциденты, которые сейчас активно обсуждаются в Сети. По словам Чжуна, он на самом деле связывался с девушками через социальные сети.

Также фанатки опубликовали сообщения, которые отправлял им Чжим Донг Чжин. Геймер предлагал девушкам встретиться, а также отправить ему фотографии интимного характера. Некоторые фанатки ещё не достигли совершеннолетия.

Чжин признался, что часто занимался подобным — до тех пор, пока его поймали. По словам молодого человека, эти действия недостойны профессионального геймера и он очень сожалеет об этом.